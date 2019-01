VIDEO. Wat was de grappigste outfit uit de geschiedenis van 30 jaar VTM? Redactie

20 januari 2019

Op 1 februari bestaat VTM exact 30 jaar. Een reeks iconische programma’s en onvergetelijke televisiemomenten kwamen op antenne. Maar wie en wat bleef jou het meeste bij? Wie was de beste presentator en presentatrice? Wie maakte het strafste debuut? Of wat is volgens jou het allerbeste VTM-programma aller tijden? De zender haalt voor de gelegenheid de oude award “Het Gouden Oog” nog eens van onder het stof. Tijdens een show met hoogtepunten uit 30 jaar VTM wordt de trofee uitgereikt. Je kan nu op de VTM website stemmen op jouw favorieten.

In het archief van VTM zijn ook heel wat hilarische outfits terug te vinden maar welke blooper is volgens jou het meest memorabel?

Stemmen kan nog tot en met maandag 21 januari.