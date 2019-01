VIDEO. Wanneer beleefdheid boven gezond verstand gaat: Tom Waes krijgt een nucleaire maaltijd in Oekraïne TK

28 januari 2019

09u01 0 TV In ‘Reizen Waes’ trok Tom gisterenavond naar Oekraïne, waar hij onder meer de ramp van Tsjernobyl onderzocht. Enkele mensen zijn na de ramp teruggekeerd naar hun huis, ondanks het negatieve advies. Tom ontmoet een vrolijke vrouw die absoluut wil dat hij blijft eten.

Dichterbij de kerncentrale ontdekken Tom en zijn gidsen een overgebleven kinderdagverblijf. 24 uur na de kernramp, speelden hier nog kinderen. Wat er met hen gebeurt is, is niet geweten. Tom is zwaar onder de indruk als hij de lege bedjes ziet.

De ramp zit bij vele inwoners van Oekraïne nog vers in het geheugen. 96 steden en nederzettingen werden geëvacueerd nadat de kernreactor was ontploft. Daarom werd er een herdenkingsplek gemaakt. Tom wordt er helemaal stil van.

Tom begint zijn trip in de hoofdstad Kiev waar in 2014 de Maidanrevolutie onstond: burgers protesteerden tegen het beleid van de Russischgezinde president Janoekovitsj. De politie schoot toen meer dan 100 betogers dood.

Tom brengt ook een bezoek aan de residentie van de intussen verdreven president Janoekovitsj, nu bekend als ‘het museum van corruptie’. Want de waanzinnig luxueuze villa werd grotendeels gebouwd met geld dat de ex-president van het Oekraïense volk gestolen heeft. “Bowlingbanen, een golfterrein, een privé-zoo, een kapel volledig in goud en een piano van John Lennon… Ik dacht dat er grenzen waren aan decadentie, maar blijkbaar heb ik me vergist.

Op 200 kilometer van Kiev, in de stad Uman, viert Tom het Joodse Nieuwjaar. Elk jaar komen 45.000 chassidische joden van over de hele wereld naar dit stadje om er de start van het nieuwe jaar te vieren met bidden, drinken, dansen en feesten.