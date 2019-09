VIDEO. VTM-kok Loïc laat zich gaan als lid van de Food Fighters

TDS

11 september 2019

22u55

Bron: VTM 0

Loïc Van Impe, de nieuwe VTM-chef, is duidelijk van veel markten thuis. Hij is niet alleen een keukenprins, maar speelt ook aardig gitaar. Zijn favoriete band is The Foo Fighters, hij zag hen al zeven keer live aan het werk. Luk regelt in ‘(h)ALLOOMEDIA’ een auditie voor de jonge chef voor de rockers van de heel toepasselijk genoemde FOOD FIGHTERS.