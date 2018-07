VIDEO. VTM KIDS-vlogger Michiel Callebaut verbreekt opmerkelijk wereldrecord TDS

04 juli 2018

VTM KIDS-vlogger Michiel Callebaut trok vandaag, woensdag 4 juli 2018, in Vollenbak WK op KADET naar Rotterdam waar hij samen met de Nederlander Easy Men het wereldrecord ‘panna’ probeerde te verbreken, dat met acht panna’s op naam staat van de Engelse voetballer Dele Alli. Het doel: zoveel mogelijk achten met een bal door de benen van een tegenspeler maken. Na een eerste mislukte poging verbrak Easy Men toch het wereldrecord van Dele door maar liefst 11 achten (22 pana’s) in 30 seconden te zetten. De Nederlander was door het dolle heen: “Alleen maar liefde. Pannavoetbal is mijn passie. En aan iedereen die het heeft gezien, doe me maar na, zou ik zeggen.”