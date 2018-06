VIDEO: voetbalvlogger leert Dries Mertens 'Swish Swish'-dans SD

06 juni 2018

12u51 0 TV VTM Kids-zender KADET start op 11 juni met 'Vollenbak WK', een nieuw programma waarin vlogger Michiel Callebaut (22) vijf weken lang het WK belicht. Dat vraagt om een vreugdedansje, moet Michiel gedacht hebben. En daarvoor strikte hij niemand minder dan Dries Mertens (31).

Voetbalvlogger Michiel Callebaut is naast een voetbaltalent ook een danstalent en die gave wil hij graag doorgeven aan Rode Duivel Dries Mertens. Hij leert de Rode Duivel de bekende move van Katy Perry's hit 'Swish Swish' aan, zodat hij deze move kan gebruiken wanneer hij scoort op het WK.

Ook trok hij met een geïmproviseerde goal naar de uitreiking van De Gouden Schoen. Daar vroeg hij aan bekende voorbijgangers om een pronostiek te geven voor dit WK. De voetballiefhebbers moesten de bal in één van de vier gaten van de goal trappen met een pronostiek erop: eruit na de poule, kwartfinale, halve finale en wereldkampioen. Voetbaltrainer Michel Preud'homme, ex-voetballer Jean-Marie Pfaff, Gouden Schoen-winnaar Ruud Vormer en bondscoach Roberto Martinez waagden zich aan een trap.

Michiel is het brein achter het Youtube-kanaal MiAndMore. Met zijn voetbalvlogs bereikt hij maar liefst 160.000 abonnees en ook op Instagram heeft hij 25.000 volgers. “Ik heb door YouTube al heel veel kansen gekregen in mijn leven en 'Vollenbak WK' is daar één van. Het is een unieke ervaring: voetballen met Rode Duivels, met jonge talenten, mijn helden ontmoeten op de Gouden Schoen,... De reis naar Sotsji, waar ik samen met Martijn het WK zal volgen, is de kers op de taart.”

'Vollenbak WK', vanaf 11 juni van maandag tot donderdag om 16u45 op Kadet. In het weekend zijn er marathonuitzendingen van 'Vollenbak WK'. De afleveringen zijn ook te volgen via de VTM Kids-app.