VIDEO. Véronique De Kock in ‘Die Huis’: “Pas een jongen van dichtbij gezien toen ik al Miss België was” Mark Coenegracht

17 december 2018

08u00 0 TV Het tweede seizoen van ‘Die Huis’ zit er bijna op. Reportagemaker Eric Goens ontvangt morgenavond als laatste gast de meest besproken Miss België van de voorbije 25 jaar. Véronique De Kock dus, Miss België 1995 en vandaag 41 jaar jong. “Er is niets zo hardnekkig als een imago”, vertelt ze.

‘Die Huis’ heeft een succesvol tweede jaar beleefd. Met een ontroerende passage van Danira Boukhriss Terkessidis; met een adembenemend straf eerbetoon van Stefaan Degand aan zijn plots overleden vrouw; met ontwapenende getuigenissen van o.a. zanger Christoff, zangeres en ex-politica Margriet Hermans en gedreven politica Zuhal Demir. Het Eén-programma sluit de reeks af met ex-Miss België Véronique De Kock. Geliefd of verguisd, tijdloos mooi of al lang geklasseerd, een iconische miss of een voorbeeld van hoe het niet moet... Iedereen heeft zo zijn mening, maar je kan niet ontkennen dat ze bijna een kwart eeuw na haar kroontje nog altijd één van de meest besproken missen is. “Dit heet eindigen in schoonheid”, vat Goens het samen.

Verwacht geen letterlijk of figuurlijk onthullende televisie. Rode draden doorheen de reportage zijn de zonnemomenten van De Kock, uitgebreide maaltijden met voorzichtig verkennende gesprekken, vestimentaire wissels en een nogal brave biografie, die moet aantonen dat Véro - zoals ze graag wordt genoemd - een overbeschermde jeugd kende. “Ik was een seut”, zo omschrijft ze haar kindertijd, waar ze deels door haar meter en peter werd opgevangen en opgevoed. “Ik was een verwende scheet maar werd met harde hand opgevoed.” Pas op haar achttiende ontdekte dat er ook nog wat anders bestond dan meisjes, maar toen was ze wel al tot Miss België gekroond.

Lees verder onder de foto.

Miskraam

Dat ze op haar 21ste trouwde, twee jaar later al was gescheiden en een resem relaties had met zakenmannen (van wie Frank Slaets de meest bekende is), wordt er allemaal aan dicteersnelheid doorgejaagd. De Kock laat even in haar kaarten kijken als ze getuigt hoe ze haast vier jaar lang heeft geprobeerd om zwanger te worden. “Drie jaar en acht maanden hebben we zowat alles geprobeerd. Ik heb miskramen gehad; het einde van de wereld toen.” Om dan toe te geven dat ze ook in die periode staalhard verder werkte. “Ik had een miskraam en wat later een fotoshoot voor een P-Magazine-cover. Met als titel ‘Hoe ouder ik word, hoe sneller ik zin krijg’.” De Kock vertelt het alsof iemand anders dat drama beleefde. Er is inderdaad niets zo hardnekkig als een imago.

Haar turbulente leven samenvatten is niet gemakkelijk, zo blijkt. “Ik ben een vat vol contradicties”, zo zegt ze. “De pers heeft dat gecreëerd. Ik verkoop blijkbaar goed." En uitgerekend daarom heeft ze geen tamtam gebruikt toen ze besliste om volgende zomer opnieuw in het huwelijk te treden, dit keer met de 35-jarige ondernemer Manuel Goossens, vertrouwt ze aan Goens toe. Toch haalde dat nieuws de voorbije weken en maanden zowat alle pers. Het is het lot van Véronique De Kock, die naar eigen zeggen “een gewone mama is die graag werkt. That’s it.”