VIDEO. Verboden scène tussen naakte Tarzan en Jane uit 1932 duikt weer op

07 maart 2019

" Me Tarzan, you Jane" - In 1932 klonk de kreet voor het eerst in de bioscopen. Oud-olympisch zwemkampioen Johnny Weismuller was Tarzan, de op 87-jarige leeftijd overleden actrice Maureen O'Sullivan zijn Jane. Dankzij de komst van duo Weismuller/O'Sullivan werden de Tarzanfilms een ware rage. Nu VIER zaterdag 'The Legend of Tarzan' - de laatste nieuwe prent uit de franchise - uitzendt, komt dé verboden scène tussen de allereerste Tarzan en 'zijn' Jane weer bovendrijven.

Bij het uitkomen van de Tarzan-films werd toen geschokt gereageerd op de schaarse kleding waarin Jane zich hulde. Uit de eerste Tarzanfilm, ‘Tarzan the Ape Man’, moesten zelfs verschillende minuten worden geknipt, waarin Jane naakt onder water zwemmend te zien is. Pas in 1990 werd de scène van zeven minuten weer in de film gemonteerd. Maureen O’Sullivan was eenentwintig jaar jong toen de beelden werden opgenomen. Tussen 1932 en 1942 slingerde ze samen met Weismuller in zes Tarzanfilms van liaan naar liaan. Als Jane verwierf ze dan ook wereldfaam.