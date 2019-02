VIDEO. Vanavond is het zover: de terugkeer van ‘Blind Date’. We kijken nog één keer naar het verleden... Redactie

06 februari 2019

07u11 0

Er is al heel veel over gesproken en geschreven, maar vanavond is het echt zover: Blind Date komt terug op uw beeldbuis. Het iconische datingprogramma met gastvrouw Ingeborg was een vaste waarde op VTM tussen 1991 en 2004. Vanavond neemt Nathalie Meskens de fakkel van haar over. Maar voor het zo ver is, kijken we nog één keer naar enkele grappige hoogtepunten uit het roemrijke verleden van Blind Date ‘old school’.