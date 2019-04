VIDEO. Topdokter Johan Bellemans voert complexe operatie uit bij collega Luc Stockx: “Zijn knie was compleet versplinterd. De zwaarste breuk denkbaar”



08 april 2019

06u00

Bron: Dag Allemaal 0 TV Wanneer een ongeval een gelukkig toeval wordt voor tv-makers. In ‘Topdokters’ op VIER krijgt kniechirurg Johan Bellemans (54) volgende week interventioneel radioloog Luc Stockx (56) op de operatietafel. Die liep op skivakantie een lelijke kniebreuk op. “Een dokter als patiënt, dat zorgt toch altijd voor extra stress”, zegt Johan Bellemans in Dag Allemaal.

Het was voor professor Stockx z’n eerste vakantie in zes maanden tijd. Een zalig weekje skiën met z’n vrouw, zoon en vrienden. Althans, dat was de bedoeling. Maar op de eerste dag liep het al mis. “Ik kreeg een andere skiër tegen mij aan, en kon mijn been niet meer bewegen”, vertelt de topdokter. “Mijn knie bleef in een hoek van negentig graden staan. Een geluk bij een ongeluk, want zo kon ik meteen met het eerste lijnvliegtuig naar België ­gerepatrieerd worden.”

Maar jouw week vakantie was natuurlijk wel om zeep.

Stockx: “Beter dat het de eerste dag gebeurt, dan de laatste, denk ik dan.”

Euh, dat moet je toch eens uitleggen.

Stockx: “Die week werkte ik sowieso niet, dus dat was al één week geen operaties en afspraken afbellen. Mijn vrouw en zoon zijn in Frankrijk gebleven, want ik wilde hun vakantie niet dwarsbomen. Veel konden ze toch niet voor mij doen en ik wist dat ik in goede handen terecht zou komen.”

Want je werd overgebracht naar het Ziekenhuis Oost-Limburg in Genk, waar je zelf ook werkt.

Stockx: (knikt) “Dat had ik zo gevraagd. ’t Voelt toch een beetje als thuiskomen voor mij. En ik wist dat Johan mij dan zou kunnen opereren.”

Jij wist al dat je je collega in de operatiezaal zou treffen, Johan?

Bellemans: (knikt) “We hadden al een telefoontje gekregen dat er een repatriëring van een skiongeval onderweg was en dat we alles in gereedheid moesten brengen. Wat later belde Luc mij, toen wist ik dat het over hem ging.”

Heb jij dan al jouw ander werk laten vallen om Luc te opereren?

Bellemans: “Ja, maar voor alle duidelijkheid: dat doen we ­áltijd. We hebben zeker geen uitzondering gemaakt omdat we nu een collega over de vloer kregen. Dit is een standaardprocedure bij repatriëring en complexe breuken. In zulke situaties kan je niet anders dan minder dringende ingrepen te verschuiven naar een later tijdstip. Dit kon niet wachten.”

Jij liep een erg gecompliceerde breuk op, Luc.

Stockx: “Ik besefte aanvankelijk niet hoe ernstig het was. Ik heb mij eigenlijk vooral druk gemaakt om mijn verstoorde werkagenda.”

Bellemans: (knikt) “Het was wel echt een zware breuk, eentje van klasse zes, de ergst mogelijke. Het kwam er eigenlijk op neer dat zijn knie helemaal versplinterd was. Dit zijn breuken die ze in die skicentra zelf nooit behandelen. Die toeristen sturen ze liefst zo snel mogelijk huiswaarts. Want als je deze breuk niet goed aanpakt, kunnen er horrorscenario’s ontstaan. Het was echt een kwestie van veel bouten, schroeven en plaatjes om die knie zo goed als mogelijk te reconstrueren.”

Een ingrijpende operatie, dus. En ook een lange revalidatie?

Bellemans: “Inderdaad. De eerste twaalf weken mag Luc niet steunen en mag hij zijn been in maar één bepaalde hoek plooien. Het is een kwestie van jezelf niet te forceren, terwijl je wel moet bewegen natuurlijk. Een moeilijk evenwicht.”

Aan een collega-dokter krijg je dat wel uitgelegd, zeker?

Bellemans: “Hmm, dokters zijn eigenlijk de moeilijkste patiënten. Dat zijn mensen die tijdens een behandeling al snel doorhebben wanneer er iets niet loopt zoals gepland en dat zorgt al eens voor stress, ook bij mij.”

Stockx: “Je mag gerust zijn, Johan. Ik wil zelf ook dat mijn patiënten precies doen wat ik hen vraag. Dus ik volg jouw richtlijnen rigoureus. Voor ­mijzelf, want ik wil uiteraard perfect genezen, maar ook uit respect naar jou toe.”

En die skilatten, worden die volgend jaar nog aangebonden?

Stockx: “Tenzij Johan het mij uitdrukkelijk zou afraden. Maar skiën, fietsen en motorrijden is mijn lang leven. Daar geniet ik van.”

Bellemans: “Net omdat ik weet welke letsels die sporten allemaal met zich kunnen ­meebrengen, zal je mij nooit op skilatten of een motor aantreffen. Geen denken aan.”