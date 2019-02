VIDEO. Tom Waes trekt naar het front in Oekraïne: “Die mensen zijn het geluid van bommen gewoon, verschrikkelijk.” SD

04 februari 2019

08u42

Bron: VRT 0 TV Voor het tweede deel van zijn Oekraïne-reis bezocht Tom Waes het oosten van het land. Daar wordt nog altijd gevochten tussen het Oekraïense leger en Russisch-gezinde separatisten, en dus bezocht Waes voor het eerst een oorlogsgebied. Dat er daar ook nog steeds gewoon mensen wonen, verbaasde hem erg.

Het tweede deel van Toms reis brengt hem naar het oorlogsgebied in het oosten van het land. En daar moeten wat voorzorgsmaatregelen voor worden genomen.

In 2014 kwamen in het grensgebied tussen Oekraïne en Rusland Russisch-gezinde Oekraïners in opstand. Rusland steunde hen en twee provincies konden zich afscheuren. Nu is er een frontlijn waar het Oekraïense leger en Russisch-gezinde separatisten elkaar nog dagelijks beschieten. Tom vertelt: “Mijn overgrootvader kwam om in de Eerste Wereldoorlog. 100 jaar later hebben we blijkbaar nog niet veel bijgeleerd.” Twee Oekraïense soldaten nemen Tom mee de loopgraven in en tonen hem hoe dichtbij de vijand zich schuilhoudt en hoe hard ze vechten voor hun land.

En toch wonen er nog mensen in dat oorlogsgebied. Tom ontmoet een familie die een zo normaal mogelijk leven probeert te leiden in een gebied waar elke dag artilleriegeschut te horen is. Hij was onder de indruk: “Alex en Svetlana vertelden me dat ze het geluid van bommen gewoon waren. Dat het bij het leven hoort, zoals de regen. Verschrikkelijk vond ik dat.”

Tom reist verder naar de Krim, het schiereiland dat na een referendum nu Russisch grondgebied is. Ooit was het een toeristische parel maar nu komen er alleen nog Russen. Tom staat versteld van hoe westers het allemaal aanvoelt.

Naast al de mooie gebouwen ontdekt Tom ook de ware reden waarom de Russische president het schiereiland absoluut wou hebben. Het is de perfecte strategische plek voor zijn oorlogsschepen. Tom over de situatie: “Mijn gids Oksana voelde zich niet veilig en stemde daarom pro-Rusland, maar ze heeft er wel haar vrijheid voor moeten opgeven.”

Het is wat op de achtergrond geraakt, maar Oekraïne is nog altijd een land in oorlog. In 2014 annexeerde Rusland een stuk van Oekraïne en meteen daarna ontstond er een gewapend conflict in het oosten van het land.