VIDEO. Tom Waes reageert op cynische opmerkingen over euthanasie Marieke Vervoort TDS

12 september 2019

23u33

Bron: VRT 0

Nadert het einde van rolstoelatlete Marieke Vervoort? De 40-jarige ‘Wielemie’ strijdt al jaren tegen een ongeneeslijke spieraandoening. “De pijn wordt ondraaglijkheid.” Om haar laatste wens in vervulling te laten gaan, sprak ze goede vriend Tom Waes aan: racen op het Circuit van Zolder in een Lamborghini. Aan Danira vertelden ze donderdag hoe uniek die ervaring was. Marieke: “Het was geweldig, ik heb gelachen van het begin tot het einde!” Over haar euthanasieaanvraag wil ze liever niet te veel kwijt.