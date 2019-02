VIDEO. Tom Waes ontdekt dat 62% van de IJslandse bevolking gelooft in elfen en trollen MVO

18 februari 2019

08u57 0 TV Reizen Waes Europa zit erop. Het is mooi geweest. Tijdens zijn reis door Europa heeft Tom dingen gezien waar hij nog nooit van gehoord had en adembenemende avonturen beleefd.

In de laatste aflevering blikte Tom terug op de meest memorabele momenten van Reizen Waes Europa. Hij deelde ook heel wat nieuw en dus nooit vertoond materiaal dat hij graag met de kijkers wilde delen.

Elfengeloof

In het prachtige IJsland is Tom op een heel vreemd fenomeen gestoten: het elfengeloof. 62% van de IJslandse bevolking gelooft in elfen en trollen. Hij ontmoet er een vrouw die de elfen niet alleen ziet maar er ook mee kan praten.

Samen in bad

Het stinkende oliebad in Azerbeidzjan zal Tom zich nog lang herinneren maar hij is niet de enige die in die ruwe olie heeft gelegen. Ook geluidsman Pascal Braeckman moest eraan geloven. En die wil nu nooit meer met Tom op reis. “Ik kan u nu al zeggen dat dit mijn laatste Reizen Waes was. Waes, zoek u een andere zot in ’t vervolg”, aldus Braeckman.

Road bowl

Onderweg naar Belfast, langs kronkelende wegen en door prachtige groene landschappen, ontdekte Tom een sport waar hij nog nooit van had gehoord: road bowl. Een balsport met een soort kanonskogel.

Klimaatopwarming

In Groenland heeft Tom zelf ondervonden hoe ingrijpend de gevolgen van de klimaatverandering zijn voor de lokale Inuit bevolking. Maar de opwarming van de aarde was pas echt tastbaar aan de Russell gletsjer die op 15 jaar tijd zo’n 200 meter geslonken is.

Naar de kerk

In Spanje zijn Tom en zijn geluidsman Pascal met verborgen camera’s La Iglesia Palmariana binnengedrongen. Dat is een religieuze beweging die zich heeft afgescheurd van de katholieke kerk. Het is een sekte waar ze geen pottenkijkers dulden. Die scène is dan ook niet helemaal uitgedraaid zoals Tom wilde…