VIDEO. Tom Waes heeft een van de mooiste duikervaringen van zijn leven in ‘Reizen Waes’ TK

21 januari 2019

08u20

Bron: VRT 0 TV Gisterenavond trok Tom Waes in ‘Reizen Waes Europa’ naar Groenland, waar hij de Inuit bezocht en ferm buiten zijn comfortzone trad. Hij ging onder meer mee op zeehondenjacht, bezocht de Groenlandse ijskap en maakte een van de mooiste duikervaringen van zijn leven mee.

Tom begint zijn reis in Kangerlussuaq, de ‘grootste’ luchthaven van het land. Hier loopt een weg recht naar de ijsmassa die haast het hele eiland bedekt. Het is een fenomenaal zicht, maar tegelijk ook schrijnend: nooit eerder was de opwarming van de aarde voor Tom zo duidelijk zichtbaar.

In de hoofdstad Nuuk vindt Tom een verrassend modern en hip stadje van 17.000 inwoners, maar door de moderniseringspolitiek van Denemarken is de inheemse cultuur er helemaal verloren gegaan.

Tom komt terecht in Tinit, een dorpje met het mooiste uitzicht dat hij ooit heeft gezien, maar dat in een steeds modernere wereld helaas ook kampt met problemen als leegloop, alcoholisme en depressie.

Samen met zijn gids Julius gaat Tom er op zeehondenjacht zoals de Inuit dat al duizenden jaren doen. Niet gemakkelijk voor een dierenliefhebber als Tom, maar zeehondenvlees is de belangrijkste voedingsbron voor de Inuit. Op en rond de ijskap kunnen ze geen groenten en fruit telen.

Voor ze terug naar Tinit gaan, wil Julius nog iets bijzonder tonen aan Tom. Enkele jaren geleden werden er hutten gebouwd met een adembenemend zicht op de landschappen van Groenland. Hiermee hopen ze het toerisme aan te wakkeren. Terug naar de pure natuur.

Op het einde van zijn reis door Groenland gaat nog een jongensdroom van Tom in vervulling: duiken onder het ijs, tussen de ijsbergen. Een van de mooiste duikervaringen van zijn leven.