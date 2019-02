VIDEO. Tom Waes bezoekt Azerbeidzjans nationale trots ... maar voelt niets. SD

Afgelopen zondag trok Tom Waes naar Azerbeidzjan, een land op de grens tussen Europa en Azië. De oliestaat mag dan bij ons niet echt bekend zijn, toch wil de regering het toerisme duchtig aanzwengelen. Ondanks alle oliebaden en monumenten, is de natuur volgens Tom de echte trekpleister.

De oliestaat Azerbeidzjan ligt op de grens tussen Europa en Azië, ten zuiden van Rusland en ten noorden van Iran. Voor de meesten van ons is het een totaal onbekend land. Maar als het van de regering van Azerbeidzjan afhangt, gaan we er binnenkort allemaal op vakantie. Want tegen 2020 wil het land vijf miljoen toeristen per jaar aantrekken. En liefst veel Europeanen.

Samen met zijn gids verkent Tom het vernieuwde Bakoe. De straten zijn leeg, maar het land is duidelijk klaar om alle Europeanen te verwelkomen.

Veruit het strafste wat Tom meemaakt in Azerbeidzjan, is Naftalan: een kuuroord op basis van… petroleum. Baden in ruwe olie zou goed zijn tegen allerlei ziekten en kwaaltjes en – tegen beter weten in – kan Tom niet anders dan dat eens uit te testen. Tom zegt hierover: “Ik heb achteraf urenlang onder de douche gestaan. Niets ter wereld is zo hardnekkig is als de stank van olie. Om gek van te worden.”

Gids Ayten wil Tom heel graag meenemen naar Yanar Dag, de topattractie van Azerbeidzjan: een eeuwig brandend vuur. Tom gelooft zijn ogen niet. Tom vertelt: “Ik voelde plots een diep medelijden met Ayten. Dit was een plek van nationale trots en het deed me niets.”

Wanneer Tom het unieke dorpje Khinalug bezoekt, ontdekt hij een heel bijzondere man. Hij is duidelijk niet de enige die op zoek is naar bijzondere plekken.

De trip door Azerbeidzjan eindigt diep in de Kaukasus, in het prachtige en verafgelegen bergdorpje Khinalug dat al vijfduizend jaar bewoond wordt door een zeer apart volk. Voor Tom de mooiste plek van Azerbeidzjan. Tom: “De echte rijkdom van Azerbeidzjan zit niet in olie of in gas, maar in de natuur.”

Tom ontmoet ook enkele mensen die moesten vluchten van de burgeroorlogen in het land. Ze hopen ooit nog terug te keren naar hun vroegere thuis.