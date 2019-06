VIDEO. ‘Thuis’ en Infrabel strijden samen tegen spoorlopen HL

19 juni 2019

20u40

Bron: VRT 6 TV Straffe beelden in ‘Thuis’. In de aflevering van vanavond was te zien hoe Joren, Stan en Boris door roekeloos gedrag op een gesloten overweg betrokken raakten bij een treinongeval. Voor deze verhaallijn werkte de VRT samen met Infrabel, die een nieuwe campagne rond spoorlopen lanceert.

Spoorlopen blijft een groot probleem. Vorig jaar waren er nog 768 meldingen van, waarvan 4 met dodelijke afloop en 6 met zwaargewonden. In 2018 vonden er 38 ongevallen aan overwegen plaats, met 9 dodelijke slachtoffers en 3 zwaargewonden.

“Dat de best bekeken tv-serie ons kosteloos de kans biedt om 1,2 miljoen kijkers te bereiken en het thema spoorveiligheid mee op de agenda wil zetten, is van onschatbare waarde”, zegt Infrabel-woordvoerder Thomas Baeken. ”Als beheerder van het spoorwegennetwerk waren we dan ook zeer blij met het voorstel om de handen in elkaar te slaan. Wij verleenden niet alleen onze medewerking om de opnames veilig te laten verlopen, maar zaten ook samen met de scenaristen om een realistische verhaallijn uit te werken. Daaruit zal blijken dat spoorlopen niet alleen veel menselijk leed en materiële schade kan veroorzaken, maar ook een financiële nasleep van verzekeringen en schadeclaims heeft. Daar zijn weinigen zich van bewust. Bij elk ongeval wordt het treinverkeer een tijd stilgelegd, wat leidt tot vertragingen of annuleringen. Die moeten vergoed worden. Dat prijskaartje kan oplopen tot enkele tienduizenden euro’s en wordt verhaald op de slachtoffers of nabestaanden. Als er door deze bijzondere samenwerking tussen de openbare zender en Infrabel nog maar één slachtoffer van spoorlopen kan vermeden worden, is onze missie al geslaagd.”