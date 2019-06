VIDEO. ‘Thuis’ en Infrabel strijden samen tegen spoorlopen met bloedstollende scène: “Hiermee willen we slachtoffers vermijden” Hans Luyten

20 juni 2019

06u00

Bron: VRT 30 TV Straffe beelden gisteravond in ‘Thuis’. In de soap was te zien hoe drie dronken jongeren een gesloten spooroverweg negeren en betrokken raken bij een treinongeval. De scène kwam er in overleg met Infrabel. “De perfecte manier om 1,2 miljoen Vlamingen te bereiken zonder dat het ons iets kost.”

Spoorlopers van dienst zijn Joren, Stan en Boris. De drie jongeren hebben te veel gedronken en hangen rond in de buurt van de treinsporen. Op een gegeven moment gaan de slagbomen omlaag, maar besluit het trio toch nog over te steken. Boris en Stan zonder aarzelen, maar Joren twijfelt. Nadat z’n vrienden hem overtuigd hebben, besluit hij het er toch op te wagen. Hij struikelt echter met z’n fiets en valt op de sporen. Intussen nadert een trein met hoge snelheid. De machinist toetert, een ongeval lijkt onvermijdelijk. Dan stopt de aflevering, maar we kunnen al verklappen dat het daadwerkelijk tot een ongeval komt.

Soaps hebben de neiging om het echte leven ietwat uit te vergroten, maar in dit geval schetst de VRT-reeks helaas de realiteit. Spoorlopen blijft een enorm probleem: vorig jaar waren er 768 meldingen - meer dan 2 per dag. Daarbij vielen 4 doden en 6 zwaargewonden. Aan spoorwegen vonden alles samen 38 ongevallen plaats (dus ook met voertuigen), met 9 doden en 3 zwaargewonden. In de eerste drie maanden van dit jaar werden al 16 ongevallen geteld, met 3 doden.

Dure grap

De makers van ‘Thuis’ hebben voor dit hete hangijzer samengewerkt met spoorwegbeheerder Infrabel. “We waren zeer blij met het voorstel om de handen in elkaar te slaan”, reageert woordvoerder Thomas Baeken. “Dat de best bekeken tv-serie ons de kans biedt om kosteloos 1,2 miljoen kijkers te bereiken met het thema spoorveiligheid, is van onschatbare waarde. We verleenden niet alleen onze medewerking om de opnames veilig te laten verlopen, maar zaten ook samen met de scenaristen om de verhaallijn realistisch uit te werken. Zo zal blijken dat spoorlopen niet alleen veel menselijk leed en materiële schade kan veroorzaken, maar ook een financiële nasleep heeft, met verzekeringen en schadeclaims.”

Vanaf het moment dat er spoorlopers worden gesignaleerd, wordt het treinverkeer onmiddellijk stilgelegd. “De vertragingen en eventuele annuleringen moeten worden vergoed. Dat prijskaartje kan oplopen tot enkele tienduizenden euro’s en wordt verhaald op de overtreders of - in geval van een dodelijk ongeval - hun nabestaanden. Door dit voor het eerst zo uitdrukkelijk te tonen, hopen we potentiële spoorlopers op andere gedachten te brengen.”

Voor de spoorwegbeheerder is dit de “grootste campagne ooit”. Infrabel zal de beelden uit de reeks hergebruiken en toont de komende weken ook spotjes vóór en na ‘Thuis’. Verder zal de cast veiligheidsboodschappen verspreiden via de sociale media en hebben de acteurs en actrices meegewerkt aan een virtual reality-filmpje waarmee de spoorwegbeheerder de scholen zal aandoen. “Als door deze samenwerking zelfs maar één slachtoffer vermeden kan worden, is onze missie al geslaagd.”