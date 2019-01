VIDEO. Thibau Nys moet zijn jaar overdoen: “Ik heb mijn school verkloot door alleen maar met koers bezig te zijn” TK

24 januari 2019

07u39 0 TV Gisteren bleek in ‘DNA Nys’ dat Thibau - de zoon van Sven Nys - is blijven zitten op school. De reden: een te grote passie voor koersen. “Totaal geen verrassing”, aldus mama Isabelle. “We hebben hem meerdere malen verwittigd.”

Thibau haalt goede resultaten, ook op de weg. En daar heeft hij zo z’n eigen verklaring voor. Eentje die niet in het voordeel van papa Sven is.

Tijdens de jaarlijkse ploegvoorstelling wordt er even bij Belgisch Kampioen Toon Aerts gepeild naar wat hij van Thibau vindt. En die is erg lovend.

Sven en Thibau gaan een hapje eten in het Sven Nys Cycling Center. Maar echt ongestoord eten is er daar niet bij. Sven is duidelijk nog steeds populair!

Sven trekt naar Kansas voor de Dirty Kanza. Een race die meer lijkt op een survivaltocht dan een koers, want er moet 11 uur aan een stuk gefietst worden in de hitte en op onverharde wegen. De waanzinnige race valt Sven verschrikkelijk zwaar.