VIDEO. 'Telefacts Zomer’ maakt uniek portret van Wout Van Aert, 3 dagen voor zijn huwelijk TDS

26 juni 2018

08u00

Bron: VTM 0

Nog drie dagen en veldritkampioen Wout van Aert is een getrouwd man. Op vrijdag 29 juni stapt het grootste Belgische aanstormende talent in het wielrennen in het huwelijksbootje met Sarah De Bie. 'Telefacts Zomer' brengt een openhartig en intiem portret van Wout en Sarah, want VTM wielerspecialist Merijn Casteleyn kon het koppel een paar dagen volgen in de aanloop naar die grote dag. Vanavond om 21u55 bij VTM.