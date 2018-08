VIDEO. 'Telefacts Zomer' bezoekt hotel voor mensen met een maatje meer: "Onder de 120 kilo kom je er niet in" MVO

14 augustus 2018

06u00 0 TV Ongegeneerd luieren aan het zwembad of zonnebaden op het strand is voor de meeste mensen op vakantie iets vanzelfsprekend. Maar is dat ook nog zo als je meer dan 200 kilo weegt?

In 'Telefacts Zomer' met Julie Colpaert getuigen een aantal zwaarlijvige mensen over de vooroordelen, het nastaren en uitgesloten worden. Ze trekken naar de Bahama’s, naar een uniek hotelresort dat gespecialiseerd is het ontvangen van gasten met een paar maatjes meer. Ze hebben speciaal verstevigde meubels, extra brede strandstoelen en volslank personeel. Het hotel heet eenvoudigweg The Resort en onder de 120 kilo kom je er niet in.

Steven, een vakantieganger van 235 kilo, weet alvast waarom hij daarheen gaat: “Door mijn gewicht ben ik nog nooit op reis geweest met vrienden, want ik wil hun vakantie niet verpesten. Je wordt nerveus. Je denkt dat de mensen je veroordelen. Ik doe dat ook. Want soms moet ik echt twee stoelen in beslag nemen.”

In de Bahama’s proberen de zwaargewichten hun zelfvertrouwen terug te winnen en voor het eerst in hun leven te genieten op het strand.

Hotel voor een maatje meer, dinsdag 14 augustus om 22.15 in 'Telefacts Zomer'