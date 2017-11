VIDEO: Team achter 'Sorry voor alles' dolgelukkig met Emmy Award Mark Coenegracht kv

Het Eén-programma 'Sorry voor Alles' heeft vannacht de International Emmy Award voor 'non-scripted entertainment' in de wacht gesleept. De VIER-serie 'Callboys', die eveneens genomineerd was voor een Emmy in de categorie 'comedy' viel niet in de prijzen.

Na de trofeeën voor ‘Benidorm Bastards’ (2011) en ‘Wat Als?’ (2014), twee keer bedacht door regisseur Tim Van Aelst, heeft België opnieuw een Emmy Award beet. ‘Sorry Voor Alles’, het spelprogramma van Eén, bedacht door de piepjonge Kamiel De Bruyne en gepresenteerd door Adriaan Van den Hoof, won vannacht in New York een Emmy voor beste ‘non-scripted entertainment’-programma.

Het Eén-programma, in een productie van Warner Bros International Television Production België, haalde het zo van de andere genomineerden uit Colombia (Escuela para maridos), Thailand (Fan Pan Tae Super Fan) en het Verenigd Koninkrijk (Taskmaster).

‘Callboys’, de VIER-fictiereeks van Jan Eelen die eveneens een nominatie in de wacht had gesleept in de categorie ‘Comedy’, greep naast de hoofdprijs.

Op de knieën

Bij de uitgebreide VRT-delegatie was de verrassing enorm, de ontlading dan weer overweldigend. Presentator Adriaan Van den Hoof, bedenker Kamiel De Bruyne, executive producer voor de VRT Wim Janssen en een heleboel medewerkers stormden richting podium om de gegeerde award in ontvangst te nemen. Van den Hoof, nochtans niet van een kleintje vervaard, kon zijn tranen niet bedwingen, toen hij op de knieën de Emmy in ontvangst nam en meteen doorgaf aan Kamiel De Bruyne. Die bedankte in een korte, stevige reactie de halve wereld: "Dank u. We hebben dag en nacht gewerkt aan dit programma. Dit is ongelooflijk. Sorry mama dat ik geen ingenieur werd, ik hoop dat dit beeldje veel goed maakt."

45ste editie

De International Emmy Awards zijn de prijzen voor de beste televisieprogramma’s oorspronkelijk gemaakt en uitgezonden buiten de Verenigde Staten. Het is dit jaar de 45ste keer dat de awards worden uitgereikt. Ze zijn de belangrijkste internationale erkenning zijn die een tv-programma kan krijgen. In totaal waren er elf categorieën. De prijs in de categorie Non-scripted entertainment werd uitgereikt door Les Twins, de winnaars van het NBC-dansprogramma 'World of Dance'.

VRT 'Sorry voor alles' liep in 2016 op Eén

Ongekend gevoel

"Ongelooflijk hé, we hebben hier met z’n allen een geweldig gat in de lucht gesprongen," vertelt Kamiel, meteen na de aanvaarding van zijn Award. "Ja, ik moest tranen wegpinken. Ik wist niet eens dat ik aan het huilen was," lacht Adriaan. "Nochtans heb ik toch al een en ander meegemaakt. Maar dit was absoluut onwaarschijnlijk. Van bij de start van de avond werd het alsmaar spannender en spannender. Maar als dan de naam van het programma valt als winnaar geloof je dat eerst heel even niet. Toch?! Ik heb dit gevoel nog nooit in mijn leven gehad."

Non-scripted entertainment is een van de allermoeilijkste disciplines in tv-land. Het is iets heel onbestemd. Als je daar dan kan mee winnen, ja, ongelooflijk toch. Adriaan Van den Hoof

Hij is nog maar 25 jaar jong, maar als voormalig RITCS-student treedt hij nu toch maar mooi in de voetsporen van regisseur Tim Van Aelst, die hier in New York in al 2011 en 2014 mocht langskomen om Emmy’s in ontvangst te nemen voor zijn geniale vondsten ‘Benidorm Bastards’ en ‘Wat Als?’. Dat Kamiel de tweede Belg is die die eer nu te beurt valt, blijkt een leuke bijkomstigheid te zijn. "Ik denk dat hij grotere voeten heeft dan ik, maar het is wel best aangenaam, ja."

"Het is ook fijn dat het eens niet in de categorie ‘comedy’ is dat we scoren, maar in een andere reeks," voegt Adriaan meteen toe. Non-scripted entertainment is een van de allermoeilijkste disciplines in tv-land. Het is iets heel onbestemd. Als je daar dan kan mee winnen, ja, ongelooflijk toch."

Fonkelnieuw

"Waarom dit programma nu gewonnen heeft? Omdat het absoluut een fonkelnieuw idee is," zo analyseert Adriaan. "Het is nooit eerder bedacht. En, ook onwaarschijnlijk belangrijk, het is gemaakt met onvoorwaardelijke liefde, extreem engagement en met smaak. Dat is het grote verschil met zoveel andere programma’s. Het is niet platvloers, het is niet onnozel, het is niet choquerend. Het is smaakvol. Punt."

"Ik denk dat we nu echt kunnen zeggen dat we iets gemaakt hebben dat nog niet eerder bedacht is," voegt Kamiel bescheiden toe. "Die award is het beste bewijs, denk ik."

Deze Emmy betekent niet dat ik de volgende jaren enkel en alleen ga bezig zijn met 'Sorry voor alles'. Als Tim Van Aelst twee Emmy’s kan winnen, moet de uitdaging toch zijn om dat ook te proberen. Kamiel De Bruyne

Toekomst?

"Of ik nu de wereld ga veroveren? Geen idee," lacht de kersverse Emmy-winnaar. "Het is misschien wel een opstapje naar meer. Uiteraard hebben we de voorbije dagen al een resem interessante gesprekken gehad. Er lopen hier bijzonder veel tv-gasten rond (lacht)."

"Gisteren nog liepen we een Duitse delegatie tegen het lijf. Die noemden Kamiel zonder meer die Wonderkid. Binnenkort ga je ons misschien wel in Duitsland zien met Sorry für dass Alle," lacht Adriaan. "Ik weet niet of 'Sorry Voor Alles' overal in de wereld zou kunnen marcheren. Het programma is nu ook in Holland gestart. We zien wel daar. Maar, eerlijk, ik zit al 25 jaar in de televisie-business en ik ben al die tijd nog nooit in een bad beland met mensen die allemaal onwaarschijnlijk oprecht zo hun werk doen. Dat was en is een pure openbaring voor mij. Dat is ongelooflijk. En heeft héél veel met de persoon en de persoonlijkheid van Kamiel te maken."

"Uiteraard is dit een uniek moment in mijn nog jonge leven," geeft Kamiel grif toe. "Maar ik besef tegelijkertijd al enige tijd goed waar ik mee bezig ben. Het idee van 'Sorry voor alles' is al een paar jaar oud hé. Dat de VRT en productiehuis Warner mij de tijd hebben gegund om aan het origineel idee te sleutelen en te kneden tot wat het format nu is, heeft uiteraard ook heel erg veel bijgedragen tot het succes dat we hier nu kennen,' zegt hij. "Maar neen, deze Emmy betekent niet dat ik de volgende jaren enkel en alleen ga bezig zijn met 'Sorry voor alles'. Als Tim Van Aelst twee Emmy’s kan winnen, moet de uitdaging toch zijn om dat ook te proberen."

New York, the city that never sleeps

"Wat de nacht te bieden heeft hier in New York? Slapen zit er allicht niet meer in. We vertrekken vanavond al terug naar België. Het wordt dus een nachtje ontdekken dat deze stad inderdaad nooit slaapt," maakt Kamiel duidelijk. "Het is de allereerste keer dat ik in New York verblijf en mijn verblijf hier afronden met een spetterend feestje lijkt de perfecte afsluiting van deze trip." Waarop Van den Hoof enthousiast ‘ja’ knikt: "ik ben pas zondagavond geland. En dinsdag vlieg ik alweer terug. Het lijkt een soort droom, maar het is heerlijke realiteit. Non-scripted zelfs."

Waanzin. #iemmys #SorryVoorAlles Een foto die is geplaatst door Kamiel De Bruyne (@kamielus_) op 21 nov 2017 om 03:19 CET