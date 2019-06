VIDEO. Studentenkok Loïc Van Impe volgt Sandra Bekkari op als VTM-chef MC

14 juni 2019

00u00 38 TV VTM heeft zopas Sandra Bekkari (45), haar oergezonde gerechtjes en wat houterige kookstijl uitgewuifd om plaats te maken voor Loïc Van Impe. De 25-jarige foodvlogger en -blogger scoort met zijn recepten vooral bij jongeren op sociale media, maar binnenkort wil hij ook het VTM-publiek veroveren. Vanaf september kookt hij er elke weekdag in de vooravond.

Zijn voorgangers Sandra Bekkari en Sofie Dumont konden nooit echt opboksen tegen het succes van 'Dagelijkse Kost' en Jeroen Meus op Eén. Mogelijk gaat Loïc Van Impe nu wél voor meer tegengewicht zorgen. De parallellen met Meus vallen immers makkelijk te trekken. Beiden hebben een natuurlijke schwung, koken snel en vanuit het hart, en improviseren graag. Nog een aardig detail: Jeroen en Loïc werden allebei door televisiemaker Eddie Gregoor ontdekt. Die lanceerde Jeroen in 2002 in het Eén-programma 'Aan tafel'. In 2013 ontdekte Gregoor Loïc dan weer tijdens de opnames van 'The Taste', waar de jonge kok met zijn Mechelse koekoek en quinoa van spinazie, aubergine en venkel vooral topchef Gert De Mangeleer van zijn sokken blies.

Eigenlijk tv-monteur

Van Impe wordt de eerste tv-kok zonder échte beroepsopleiding. Hij groeide weliswaar op in de delicatessenzaak van zijn moeder en roerde vanaf zijn zesde mee in de potten. Toch studeerde hij af als tv-monteur. Als hobby begon hij 'kotfood'-filmpjes te draaien en die werden een internetsucces bij studenten. "Dit najaar mag ik eindelijk op VTM aan iedereen laten zien dat koken supertof is. Mijn keuken is altijd heel gemakkelijk, toegankelijk en lekker. Leergierigheid en improvisatie zijn voor mij het allerbelangrijkste. En toch lap ik graag de regels aan mijn laars. Maten, gewichten, hoeveelheden... Ik kook liever op het gevoel."