VIDEO. Stefaan Degand over zijn dochtertje, na de dood van zijn vrouw: “Ik heb twee tellen gedacht: ik moet haar afstaan” MVO

22 mei 2019

06u57

Bron: Eén 22 TV Stefaan Degand (40) vertelde gisteren in ‘De Columbus’, het programma met Wim Lybaert, over het leven met zijn dochtertje, Mila (4) na de dood van zijn zwangere vrouw. “We slapen nog altijd in hetzelfde bed.”

“Mijn dochter en ik hebben heel veel verbeelding samen, behalve over de dood van haar moeder. Omdat dat harde realiteit is, die eerlijk aan haar verteld moet worden. Dat was mijn grootste zorg toen ik van het ziekenhuis naar mijn kind reed en haar moest zeggen dat haar grote heldin, haar álles, morgen zou verdwijnen voor de rest van haar leven.” In 2017 overleed Julie, de vrouw van Stefaan, aan de gevolgen van een hersenvliesontsteking. Ze was 31 jaar en zwanger. Mila was destijds nog maar 2 jaar, moeilijk dus om duidelijk uit te leggen dat ze haar moeder zou verliezen. “Ik heb twee tellen gedacht: dit is te hard, dit ga ik niet kunnen. Dat wordt afstaan: ik ga haar moeten opgeven. Twee tellen. Maar die gedachte was direct wel.”

“Ik kwam bij haar, snot en tranen, en ik heb gezegd: mama gaat morgen doodgaan, net zoals oma, we gaan ze nooit meer terugzien, maar ze zit in ons hart voor de rest van ons leven. De volgende dag reed Mila op haar fiets naar het park en zong ze: ‘mama is dood en zij gaat sterven’. Ongelofelijk. Omdat ik haar eerlijk gezegd heb wat het is. Zij maakte haar eigen verbeelding op dat moment, maar wij moeten dat als volwassenen niet opdringen. Niet: ‘mama is een sterretje’, bijvoorbeeld.”

De twee slapen ook nog in hetzelfde bed. “Het voelt veel rustiger en veiliger als Mila naast mij ligt. Heerlijk is dat, knuffelen. Dan wrijf ik over haar rug en valt ze in slaap. Dat deed mijn moeder ook altijd bij mij.” Naar eigen zeggen leert Stefaan veel van zijn dochter, met name dat hij meer in het ‘hier en nu’ moet leven. “Knap, hoe zij dat kan.”

Sinds de dood van zijn vrouw voelt Stefaan zich niet meer constant gelukkig, zoals dat vroeger wel het geval was. Hij leeft met hoge pieken en diepe dalen. En een constant gemis.

Stefaan denkt nog steeds met veel liefde terug aan zijn Julie. Hoe ze altijd samen speelden. En hoe ze zich “van niks iets aantrok, maar op een goede manier”. 11 jaar waren ze samen, amper 31 is ze geworden. Maar ze hebben alles uit het leven gehaald, niets laten liggen. Dat zei Julie zelf nog, 8 maanden voor haar dood.

Gelukkig blijft er ook ruimte over om eens goed te lachen. Stefaan en Wim worden wakker in Verdun. En dat zullen de lokale bewoners geweten hebben! Stefaan is z’n eigen goedgezinde zelf, vanaf ‘s morgens vroeg. “Pas op Stefaan, je gaat opgepakt worden,” aldus Wim wanneer Stefaan zo goed als naakt de straat op gaat.