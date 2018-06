VIDEO: Simon Cowell koopt hond voor jonge 'America's Got Talent'-deelnemer TDS

20 juni 2018

06u05

Bron: ANP 1 TV Jeffrey Li, een 13-jarige deelnemer aan het programma America's Got Talent gaat samen met Simon Cowell een puppy uitzoeken.

De jongen bekende tijdens zijn auditie dat hij zich als enig kind weleens eenzaam voelt en dat hij graag een puppy zou kopen van het geld, mocht hij uiteindelijk winnen. Hierop zei Cowell, zelf een fervent hondenliefhebber: "Als jij deze auditie goed doet, koop ik een puppy voor je. Zet 'm op!"

De jongen, afkomstig uit Canada, zong You Raise Me Up van Josh Groban en pakte de hele zaal in met zijn optreden. Ook de jury was laaiend enthousiast over Jeffrey. Volgens Mel B 'zong hij als een engel' en Howie Mendall noemde hem 'de jonge mannelijke Celine Dion'. Het was Simon Cowell zelf die zijn belofte waarmaakte: "Dit was een geweldige auditie. Niet alleen heb je vier keer 'ja' van ons allemaal, je krijgt straks ook een hond!"

Jeffrey wil het liefst een Duitse herder, "omdat die de hele dag met mij zou spelen en dat zou ik heel erg leuk vinden".