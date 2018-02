VIDEO: Seksuele opvoeding in 1973, er kon toen véél meer dan je zou denken DBJ

06u00 0 TV Wie denkt dat we in 2018 alles gezien hebben als het gaat om seks op televisie, heeft duidelijk nog niet gekeken naar 'Grote mensen noemen het seks' uit 1973. Steven Van Herreweghe vist enkele fragmenten uit het programma en toont die vanavond in 'Van algemeen nut'. De beelden doen ook nu nog grote ogen trekken .

Hoe praat je met je kinderen over seksualiteit? Het is een vraag waar de openbare omroep al in 1973 een antwoord op wilde geven. 'Grote mensen noemen het seks' was een bijzondere reportage over hoe jonge ouders hun kinderen voorlichten. Wie met de bril van vandaag naar die uitzending kijkt, trekt zeer grote ogen: er wordt bijzonder open over alles gesproken en je kan je afvragen of hetzelfde soort reportage vandaag nog wel zou kunnen. Er waren namelijk wel érg specifieke beelden van jonge kinderen te zien.

Steven slaagde erin om één van de opvallendste ‘sterren’ uit die reportage op te sporen: Herman Van Lierde. Herman wordt als kleine jongen gefilmd in de reportage, samen met zijn ouders en zijn zus. Zijn ouders waren progressieve mensen die hun kinderen wilden opvoeden zonder taboes. Je kan zeker zeggen dat Herman en zijn familie het algemeen nut hebben gediend om de Vlaming te laten praten over zijn seksuele beleving.

Hieronder kan je al enkele fragmenten bekijken.