VIDEO "Je leert dan Nederlands en dan beland je in West-Vlaanderen!": Philippe Geubels lacht met andere huidskleuren in 'Taboe'

"Je leert dan Nederlands en dan beland je in West-Vlaanderen!": Philippe Geubels lacht met andere huidskleuren in 'Taboe'

04 februari 2018

22u50 2 TV In de nieuwe aflevering van 'Taboe' trok Philippe Geubels op avontuur met vijf mensen met een andere huidskleur en speelde hij voor hen een comedyvoorstelling over huidskleur. Een van de opvallendste getuigen was Ali: hij vluchtte uit Iran en belandde uiteindelijk in West-Vlaanderen. Gefundenes fressen voor Geubels. Dit waren de opvallendste fragmenten.

San-Ho (48) werd op driejarige leeftijd geadopteerd vanuit Zuid-Korea. Hij komt terecht bij een adoptiegezin waarvan de adoptieouders lederhosen kochten voor hun adoptiekinderen en ze zo naar de middelbare school in Schoten stuurden.

Wilson (24) ontvluchtte zijn geboorteland Rwanda tijdens zijn eerste levensjaar, toen daar de burgeroorlog uitbrak. Als student en voetballer in derde klasse ervaart hij vandaag regelmatig racisme op verschillende manieren. Toch benadrukt hij hoe goed hij en zijn familie werden onthaald in vergelijking met vluchtelingen vandaag.

Ali (27) kwam op zijn tiende met zijn hele gezin via mensensmokkelaars uit Iran naar Europa, op zoek naar een betere omkadering voor zijn zusje met het syndroom van Down. Op zijn nieuwe school in West-Vlaanderen voelde hij dat hij de taal moest leren om aanvaard te worden. Ja, hij heeft nog Iraanse roots en een andere huidskleur. Maar voor de rest is hij even onverstaanbaar voor Vlaanderen als de rest van de West-Vlamingen. Zo wordt Ali voorgesteld door Geubels.

Hij praat vlot in het dialect met de mannen in de krullenbolclub waar ze op bezoek gaan. Hij vertelt ook hoe hij bij het eerste contact iedereen op het verkeerde been zette door een kwartier lang expres te doen alsof hij gebrekkig Nederlands spreekt.

Ilias (23) is een Marokkaanse Belg, geboren in Antwerpen en getogen in Borgerhout. Hij groeide op in moeilijke omstandigheden en ziet dat hij er enkele ook zelf heeft gecreëerd. Die ervaringen probeert hij nu mee te nemen in zijn omgang met jongeren op een school in Merksem.

Fatih (33) werd geboren als buitenechtelijk kind van een Turkse vader en een Gentse moeder. Heel zijn leven is hij al ‘half’: half Turks, half Belgisch, halfbroer, half katholiek, half moslim. Fatih heeft hard moeten vechten om als ‘heel’ gezien te worden.