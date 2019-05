VIDEO. Presentatrice verklapt einde ‘Game of Thrones’ live op tv, publiek is in shock TDS/LDW

21 mei 2019

12u55

Bron: ABC 0 TV Ophef in de studio van de Amerikaanse talkshow ‘The View’. Presentatrice Meghan McCain verklapte - voor ze het zelf goed en wel besefte - live op tv het slot van ‘Game of Thrones’. Niet alleen het publiek stond versteld van haar loslippigheid, ook haar co-presentatrice Sunny Hostin was in shock. “Meghan, ik zit nog maar aan seizoen vier!”

OPGEPAST, DIT ARTIKEL BEVAT SPOILERS!

In de talkshow ‘The View’ beoordelen panelleden Whoopi Goldberg, Joy Behar, Sunny Hostin en Meghan McCain iedere week de uitzending van ‘Game of Thrones’ die net werd uitgezonden. Dat was ook nu niet anders, al liep de bespreking dit keer meteen uit de hand. Presentatrice Meghan was niet tevreden over de langverwachte finale aflevering en dat wou ze ook luid en duidelijk laten weten. “Ik heb acht jaar van mijn leven gespendeerd aan het bekijken van deze reeks en het einde was vreselijk. Vreselijk!” Zonder waarschuwen ging ze verder: “Bran is onuitstaanbaar, hij deed niets en mag nu plots regeren? Het had de Mother of Dragons moeten zijn.”

Het gevolg liet zich raden: het publiek moest naar adem happen en er gingen klanken van ongeloof door de zaal. De mond van co-presentatrice Sunny viel letterlijk open. “Meghan, ik zit nog maar aan seizoen vier!”, riep zij uit. Ook Whoopi Goldberg wist niet wat ze te horen kreeg en wandelde verbijsterd weg.

Meghan probeerde zich nog te verdedigen na haar uitspatting. “Het staat overal op internet”, riep ze. Maar het kwaad was geschied. Later bood ze via Twitter wel haar verontschuldigingen aan. “Het spijt me enorm dat ik #GOT heb verklapt in de show! Ik ging ervan uit dat elke die hard fan al had gekeken. Mijn schuld, kijk niet naar de show als je geen spoilers wilt.”