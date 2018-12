VIDEO. Piet Huysentruyt maakt zijn tv-testament in ‘Die Huis’, verhuist hij naar Zuid-Afrika? MC

03 december 2018

06u34 0 TV Verhuist Piet Huysentruyt (55) naar Zuid-Afrika? De tv-kok en sterrenchef zegt het morgen in een nieuwe aflevering van ‘Die Huis’ niet met zoveel woorden, maar de hint die hij geeft terwijl in de buurt van de villa , naar een majestueuze horizon kijkt, wijst duidelijk in die richting. Hij heeft het over ‘beslissende stappen, wel stap voor stap’.

Zo klinkt het morgenavond: “Of dit mijn land is? Stap voor stap. Het zijn geen grote stappen meer, wel beslissende stappen. Hier is er toch meer ruimte en vrijheid. Ik ben hier tot rust gekomen. Als je je hier opjaagt, lachen ze met je. Maar, ik zal hier wel overleven in dit trage Zuid-Afrika. En ik zal wel hard genoeg roepen dat ze in Vlaanderen nog zullen horen”. Een bijzonder opmerkelijke uitspraak van tv-kok Piet Huysentruyt die nog altijd zijn sterrenrestaurant ‘Likoké runt in het Zuidfranse Les Vans, maar eerder al suggereerde dat het stilaan tijd wordt om de macht daar over te dragen aan zijn zoon Cyriel.

Tv-testament

De aflevering van ‘Die huis’ met Huysentruyt lijkt in alles een beetje een overzicht van zijn leven en zijn carrière. “Het is een zeer mooi afscheid van televisie, want ik heb geen tv-programma meer”, zo blikt Piet zelf terug. Wat hem verder van ‘Die Huis’ vooral zal bijblijven is het moment dat Jeroen Meus er plots stond. Huysentruyt schrikt zodanig dat hij zelfs niet meer uit zijn woorden geraakt. Voor de sterrenchef is Jeroen Meus zijn enige, echte opvolger. “Dat is een echte vakman. Zijn komst heeft me heel gelukkig gemaakt”, klinkt het. Beide hebben het nog één keer over het pijnlijke moment dat Jeroen Meus, na twee maanden koken op tv al een TV-Ster kreeg, en Piet, uitzonderlijk in kostuum, met legen handen bleef zitten. “Als je moest weten hoe ik toen nadien in een hoekje heb zitten wenen”, getuigt Piet. “Het was heftig, ja”, antwoordt Jeroen. “Ik heb er toen ook helemaal niet van kunnen genieten”.

Openhartig

Huysentruyt is bijzonder openhartig en eerlijk in de aflevering. Enkel over de rel met Sofie Dumont, in 2015, waarbij hij zijn opvolger wegzette met de zin ‘Dat is Lionel Messi vervangen door FC Poelkapelle’ wil hij, ondanks aandringen van Goens, niks meer kwijt. “Ik denk al 24 uur, wanneer gaat hij erover beginnen. Maar het is voorbij”, klinkt het. “Die uitspraak heeft me genekt, ja. Ik had de impact totaal niet verwacht. Er was ook geen impact. Tot er een open brief in een krant verscheen. Maar ik ga er niet op ingaan. Echt niet. Ja, het was mijn laatste nijdige uitspraak omdat ze me gekelderd heeft.”

De aflevering van ‘Die Huis’ dinsdag wordt opgedragen aan Denise Creupelant, de 79-jarige moeder van de tv-chef, die op 27 maart van dit jaar, een paar dagen na het verblijf van Piet in ‘Die Huis’ overleed. De tv-chef had tijdens de opnames al het voorgevoel dat het fout zou aflopen. “De aftakeling is gestart. Ik vrees dat ze deze uitzending niet zal zien’” klonk het in Zuid-Afrika.