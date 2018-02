VIDEO: Philippe Geubels lacht met psychische aandoeningen in 'Taboe' "Vrijwillig een opname meemaken? Dat gebeurt bij jullie niet vaak zeker" TDS

In de nieuwe aflevering van 'Taboe' trok Philippe Geubels een week lang op pad met mensen met een psychische aandoeningen . Net zoals de voorbije weken werden zijn gasten daarna ook nu weer op een comedyvoorstelling over de problematiek getrakteerd.

Wanneer iemand te maken krijgt met een psychische kwetsbaarheid, dan wordt hij of zij nog vaak weggezet als ‘gek’. Iedereen leeft sterk mee met mensen die de diagnose van kanker krijgen, maar als het om een psychische kwetsbaarheid gaat, is dat veel minder. Een aandoening die iemands persoonlijkheid uit balans brengt, is voor veel mensen in de omgeving van de patiënt nog steeds angstaanjagend.

Maarten (32) kreeg op zijn zeventiende een depressie. Hij knapte weer op, maar herviel drie jaar geleden in een depressie met angstaanvallen. Maarten gelooft dat een groot deel van het probleem het gevolg is van een maatschappij die op te hoge toeren draait. Hij verblijft daarom steeds vaker in Zuid-Afrika, waar hij rust vindt.

Lieve (41) lijdt al sinds haar tienerjaren aan een bipolaire stoornis. Sinds een elektroshocktherapie is ze stabieler geworden, en dus ook een pak bewuster en gelukkiger. Als ervaringsdeskundige en psychiatrisch verpleegster in opleiding hoopt ze om andere mensen in haar situatie beter te kunnen helpen.

Wouter (27) kreeg zes jaar geleden voor het eerst een psychose nadat hij hasj had gerookt tijdens een Chirokamp. Wouter werd gedwongen opgenomen en verbleef drie maanden in een gesloten instelling. Zijn toestand verbeterde, maar hij herviel en kreeg vier jaar geleden een angstpsychose door de stress van het studeren. Hij moet blijven opletten en vermijdt zo veel mogelijk stress om nieuwe psychoses uit de weg te gaan.

Veerle (65) heeft een enorme controledrang. Ze wil steeds weten of iedereen van haar gezin veilig is. Verder heeft ze ook heel klassieke dwangneuroses. De moeilijkheden die haar aandoening met zich meebrengen, werden ook duidelijk tijdens de opnames. Het was voor Veerle niet mogelijk om mee te gaan naar Westouter.