VIDEO. Ontdek hier al de scène uit ‘Over Water’ die acteur Tom Van Dyck onsterfelijk maakt MC

30 december 2018

09u55 0 TV Twee afleveringen ver in ‘Over Water’ en het aantal onbeantwoorde vragen is alleen maar toegenomen. Met dank aan de bedenkers Tom Lenaerts en Paul Baeten Gronda. In de derde aflevering wordt het lichaam van Freddy uit het water gelicht. John verdwijnt uiteindelijk met een ondraaglijk schuldgevoel in de duisternis van een goktent. Carl Dockx, de rechterhand van Freddy Michielsen, wordt op de rooster gelegd. Het zorgt voor één van de meest intrigerende en schitterende scènes uit de reeks.

Omdat acteur Tom Van Dyck de rol van Carl meesterlijk vertolkt. Hij is zonder meer de getormenteerde Carl Dockx, de vertrouweling van Michielsen en de man die als jonge kerel tien jaar in de gevangenis zat. Over die tijd praat Carl nooit. Echt nooit. Tot hij door de speurders wordt ondervraagd. “Het was geen moord, het was doodslag”, maakt Dockx duidelijk in een scène die aan de ribben blijft kleven.

Scenarioschrijvers Tom Lenaerts en Paul Baeten Gronda lichten de scène toe: “Carl Dockx maakt eigenlijk hetzelfde mee als John Beckers. Hij wordt achtervolgd door een verleden dat hij niet meer kwijtraakt. In het geval van Dockx is dat doodslag. Bij John is het zijn BV-schap waar hij niet mee kan stoppen. Zijn verleden brengt Dockx alweer in de problemen, zoals in de derde aflevering duidelijk zal worden...”

‘Over Water’, zondagavond om 21u00 op Eén.