VIDEO 'Ocean's Eleven', maar dan in het echt: de grote diamantroof in 'Dossier X'

08 april 2018

16u35

Bron: VTM 341 TV In 2003 kraakten gangsters een onkraakbare gewaande kluis van het Antwerp Diamond Center, één van de belangrijkste draaischijven van diamanten in de wereld. De dieven gaan aan de haal met 100 miljoen euro aan goudstaven, ruwe en geslepen diamant, juwelen, waardepapieren en cash geld. Een verhaal dat zo uit een Hollywoodfilm kan komen, en nu maandag door Jeroen Wils wordt gereconstrueerd in 'Dossier X'.

Maandagochtend 17 februari 2003. De politie van Antwerpen krijgt een verrassende oproep. In de nacht van zaterdag 15 op zondag 16 februari zijn in de ondergrondse kluizenzaal van het Antwerpse Diamond Center 109 kluisdeuren opengebroken. Meer dan 100 miljoen aan waardevolle kleinoden is verdwenen. Het Antwerp Diamond Center is nochtans beveiligd met bewakingscamera’s, een netwerk van bewegings- en warmtesensoren, nooit eerder gekraakte sloten en allerlei geheime codes. De speurders staan voor een raadsel.

Een borstel

Maar diezelfde middag vinden getuigen langs de E19, in het Floordambos in Vilvoorde, als bij toeval enkele vuilniszakken met een deel van de buit van de diamantroof. Het bewijsmateriaal dat de speurders in die zakken vinden, leidt al snel naar de spilfiguur van deze zaak: een Italiaanse juwelenhandelaar. Speurders ontdekken dat hij al sinds 2000 een kantoor huurt op de 5de verdieping van het Diamond Center, én een kluis heeft in de ondergrondse kofferzaal. De kraak was dus minutieus gepland en verliep volgens een scenario dat zo uit misdaadfilms als ‘Ocean’s Eleven’ had kunnen komen. Dankzij een gedetailleerde voorbereiding sloegen de daders erin om de kofferkamer binnen te dringen zonder dat een alarm afging. Daar werden de kleine safedeurtjes gekraakt met een systeem dat ze in Italië op hun draaibank hadden ineen geknutseld. Niet met high tech spullen, maar doodgewone dingen zoals wat aluminium, een plaat isoleermateriaal en zelfs een borstel.

Buit spoorloos

Het Italiaanse meesterbrein wordt opgepakt en krijgt 10 jaar cel. Zijn kompanen worden bij verstek veroordeeld tot straffen van 5 jaar. Tot op heden is de buit spoorloos.

'Dossier X' reconstrueert, aan de hand van het gerechtelijk onderzoek en van getuigenissen van speurders, één van de meest spraakmakende overvallen van ons land. We krijgen unieke stukken uit het gerechtelijk onderzoek te zien die dit intrigerend dossier weer tot leven wekken. Zoals in elke aflevering worden de rechercheurs geconfronteerd met een glazen wand vol bewijsmateriaal, foto’s en krantenartikels. De speurders worden op deze manier in de tijd gekatapulteerd en herbeleven de zaak tot in het kleinste detail.

'Dossier X', maandag 9 april om 21u40 bij VTM