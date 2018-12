VIDEO. Netflix presenteert ‘The Umbrella Academy’, een superheldenreeks geschreven door een rockster MVO

11 december 2018

16u56 0 TV Superhelden, ze zijn net als mensen... Netflix gaf zopas de teaser voor ‘The Umbrella Academy’ vrij. Een reeks gebaseerd op de graphic novels geschreven door Gerard Way, de zanger van punkrockband My Chemical Romance.

De band hield er jaren geleden al mee op, maar Gerard Way heeft sindsdien niet stilgezeten. De man die we nog kennen van nummers als ‘The Black Parade’ en ‘I Don’t Love You’ is de auteur van de alom geprezen ‘The Umbrella Academy’ graphic novels. Die Eisner Award-winnende beeldromans werden door Netflix verfilmd en samengevat in hun nieuwe, gelijknamige reeks.

Het verhaal

Het verhaal gaat als volgt: op onverklaarbare wijze worden op dezelfde dag in 1989 drieënveertig baby’s geboren bij willekeurige vrouwen, die een dag eerder nog niet zwanger leken te zijn. De miljardair Sir Reginald Hargreeves adopteert zeven van deze kinderen en stoomt ze in zijn ‘The Umbrella Academy’ klaar om de wereld te redden.

Maar niet alles verloopt volgens plan. In hun tienerjaren valt het samengestelde gezin uit elkaar en wordt het ‘team’ opgeheven. Als Hargreeves overlijdt komen zes van de zeven overgebleven dertigers weer bij elkaar. Luther, Diego, Allison, Klaus, Vanya en ‘Number Five’ werken samen om de mysterieuze dood van hun vader te verklaren. Maar de ontheemde familie dreigt al snel weer uit elkaar te vallen vanwege hun uiteenlopende persoonlijkheden en bovennatuurlijke krachten. En terwijl ze worstelen met hun onderlinge conflicten, hangt de dreiging van een wereldwijde Apocalyps hen boven het hoofd.

Cast

Ook bij de cast zitten enkele indrukwekkende namen, zoals Ellen Page, Mary J. Blige, Cameron Britton, Tom Hopper, David Castañeda, Emmy Raver-Lampman, Robert Sheehan, Aidan Gallagher, Colm Feore, Adam Godley, John Magaro, Ashley Madekwe en Kate Walsh.

‘The Umbrella Academy' is vanaf 15 februari 2019 te zien op Netflix.