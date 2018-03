Video: Nederlandse presentator Humberto Tan showt dansmoves in het publiek bij Ellen DeGeneres Maxime Segers/DBJ

03 maart 2018

18u00

Bron: AD 0 TV Afgelopen week kwam de Nederlandse talkshowpresentator Humberto Tan bij ons in het nieuws omdat hij zijn tranen niet kon bedwingen toen hij vertelde dat hij zijn talkshow niet meer mocht presenteren. Dit weekend leek hij heel wat enthousiaster, op zijn Instagrampagina plaatste hij een video waarin hij zijn beste dansmoves bovenhaalt voor aanvang van de show van talkshowicoon Ellen DeGeneres.

"Wanneer je zin hebt in het weekend en ineens denkt aan die dag dat je bij Ellen in het publiek zat en er uit werd gepikt om je te laten gaan", schrijft hij enthousiast bij het filmpje. Te zien is hoe Tan uit het publiek wordt gehaald om zijn moves te showen op het nummer Ain't no other man van Christina Aguilera.

"Heb een goed weekend allemaal! En dank voor alle mooie berichten. Welkom nieuwe volgers!!! Meer dan 6000 binnen een dag", bedankt hij zijn oude vertrouwde en gloednieuwe fans op Instagram. "Dans alsof niemand kijkt!'", sluit hij zijn update af.



Vertrek

Tan maakte afgelopen week zelf bekend te stoppen met het presenteren van RTL Late Night. Hoewel het niet zijn beslissing was, zei hij er wel vrede mee te hebben. Twan Huys volgt de 52-jarige Tan op. De talkshow krijgt een nieuwe naam en zal een journalistieke invulling krijgen.