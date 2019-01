VIDEO. Nathalie Meskens wordt omroepster (voor een avond) Redactie

28 januari 2019

Waar is de tijd dat omroepsters de tv-programma’s nog aan elkaar praatten? De presentatrices werden in 2008 van het scherm gehaald, maar daar komt deze week verandering in. Voor de dertigste verjaardag van VTM zal de kijker vijf dagen na elkaar als vanouds verwelkomd worden door bekende gezichten.