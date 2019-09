VIDEO. Natalia traint de eerste keer voor ‘Beat VTM’ IDR

28 september 2019

10u34 1 TV De eigenlijke battles uit ‘Beat VTM’ zullen pas deze winter op het kleine scherm te zien zijn, maar dat wil niet zeggen dat de VTM-gezichten ondertussen stilzitten. Zo begon ‘The Voice’-coach Natalia gisteren aan haar eerste training.

Haar coach, die tijdens een recente vakantie naar de VS een zware aanval van duizeligheid kreeg en nog steeds niet de oude is, kon de zangeres gelukkig wel al zittend het een en ander bijbrengen. “Ik heb de uitdaging aangenomen waarbij ik trickshots moet leren”, legt Natalia uit. “Dat zijn supermoeilijke trucs op een snookertafel waarbij je verschillende ballen tegelijkertijd moet wegspelen. Toen ik deze uitdaging te horen kreeg, vond ik het iets voor mij. Het bracht mij onmiddellijk terug naar vroeger, naar de tijd dat ik met mijn vader poolde en golfbiljart speelde. Ik heb ook zo’n golfbiljart in mijn kelder staan trouwens. Ik doe dat graag, maar jullie moeten niet denken dat ik hier nu een of ander voordeel mee heb. Ik heb totaal geen techniek, en dat heb ik nu helaas ook beseft. (lacht)”

“Ik ben vooral blij dat ik geen fysieke opdracht tot een goed einde moet brengen. Ik had heel graag willen leren apneuduiken, maar dat is door mijn zwangerschap uiteraard geen optie. Het was wel grappig toen ze ons de uitdagingen vertelden, want niemand - ook de makers van Beat VTM niet - begreep waarom ik dat niet koos. Ik heb toen echt aan de cameraploeg moeten vragen om even te stoppen met filmen, zodat ik toelichting kon geven. Contactsporten en diepzeeduiken zijn nu eenmaal uitgesloten, want ik wil geen enkel risico lopen. Of ik het zie zitten om met een zwangere buik te snookeren? Ik ben niet ziek hé. (lacht) Ik ben heel erg gemotiveerd om deze uitdaging tot een goed einde te brengen.”