VIDEO. Mysterie rond Iris en Evy opgehelderd in ‘Familie’ MVO

27 februari 2019

Vanavond vallen de puzzelstukken in elkaar voor Iris (Marianne Devriese), het personage dat begin deze maand haar intrede maakte in 'Familie'. Dat ze als twee druppels water op de vermoorde Evy lijkt, kon iedereen al vaststellen. Maar wat hebben de twee met elkaar te maken?

Het vermoeden rees de voorbije weken dat Iris en Evy tweelingzussen zouden zijn. Een vermoeden dat nu bevestigd wordt door Francesca, de moeder van Evy en een rol voor Veerle Eyckermans. “Toen ik uw vader leerde kennen was hij getrouwd”, geeft Francesca in de aflevering van vanavond toe. “Ik werd op jonge leeftijd zwanger van een tweeling. Het was zwaar, jullie stopten niet met huilen. Ik was alleen en ging instorten. Mijn dochters verdienden een beter leven.” En dus besloot Francesca om de kinderen af te staan. Ze werd betrapt en kon zich nog net verstoppen met Evy in de armen, maar zonder Iris. Zij werd weggedragen en belandde later in een adoptiegezin.

Het verhaal van Francesca hakt er alleszins stevig in bij Iris, die zich geen blijf weet met haar emoties. Hoe het nu verder moet, wordt de komende dagen duidelijk in ‘Familie’.

‘Familie’, elke weekdag om 20.00 bij VTM