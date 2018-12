VIDEO. Margriet Hermans openhartig in ‘Die Huis’: “Ik heb twee keer zelfmoord willen plegen”

Mark Coenegracht

10 december 2018

08u00 0 TV “Mijn leven is niet gemakkelijk geweest. Het was een aaneenrijging van zoeken, vinden en weer loslaten. Dat heb je niet zelf in de hand”, getuigt Margriet Hermans morgen in ‘Die Huis’. Het kostte haar, zo vertelt ze, een zware depressie en twee zelfmoordpogingen. Dat ze als jong meisje ook nog eens werd verkracht, bezorgde haar naar eigen zeggen geen trauma.

Ze is 64 jaar, maar heeft, zo blijkt na haar bezoek aan ‘de sportkamer’ in ‘Die Huis’, de fysieke paraatheid te hebben van een 81-jarige vrouw. Daar schrikt de zangeres en gewezen VRT-boegbeeld en politica niet van. “Ik heb te hard geleefd. Ik denk dat ik op mijn zeventigste ga sterven.”

Op amper twaalf uur tijd - de overige twaalf uur slaapt ze - laat Margriet haar hele leven openhartig passeren. De moeilijke relatie met haar ouders, haar pijnlijke en ongelukkige jeugd, de herstart als ze dertig werd, haar stappen naar groot succes in Vlaanderen, haar bewust ongehuwd moederschap, de ingrijpende medische ingreep zodat ze 70 kilo kon vermageren, haar parlementair pensioen… Het komt allemaal aan bod. “Als ik terugkijk naar mijn leven, denk ik dat ik niet veel mensen gebruuskeerd heb, maar dat ik vooral mensen geshockeerd heb”, biecht ze op. “Ik heb vaak zelf de bedenking gemaakt ‘Margriet wat heb je nu weer gezegd’. Maar eens relnicht, altijd relnicht.”

Reporter en gastheer Eric Goens merkt het aan het einde van de aflevering op. De typische bulderlach van Margriet ontbreekt tijdens haar bezoek. Wellicht omdat haar verhaal te ernstig, te emotioneel is.

Ongelukkig voor de klas

Toen ze begon te puberen, ‘explodeerde’ haar lichaam als het ware, wat vooral voor een moeilijke relatie met haar ouders zorgde. Zo moest Margriet een studierichting volgen die ze eigenlijk niet wilde en ging ze, tegen haar zin, lesgeven. “Ik heb tien jaar voor de klas gestaan. Een heel ongelukkige periode. Lesgeven was niet mijn grote roeping. Ik kwam in een depressie terecht, maar ik had dat aanvankelijk niet door. Alles werd me ontnomen en ik had ook verkeerde vrienden. Twee keer heb ik zelfmoord willen plegen. Eerst met mijn auto: aan de vaart wilde ik tegen een kleine eik rijden. In tweede, derde versnelling... maar ik ben ernaast gereden.”

“De tweede keer, een paar maanden later, nam ik alle medicijnen tegen mijn depressie in één keer in. Ik werd suf, viel in slaap. De dag nadien werd ik wakker en waren mijn kwelduivels weg. Voor eventjes toch. De dokter bij wie ik uiteindelijk terecht kwam, heeft me ontzettend geholpen. Hij zei me dat ik weer moest studeren. En ben naar Madrid getrokken. Als ik dat niet had gedaan, was het fout gelopen. Nadat ik tabula rasa had gemaakt met mijn vorig leven had ik in Madrid de tijd van mijn leven, echt waar. Ik verslond mannen.”

Verkracht in taxi

Het leven van de zangeres, presentatrice en politica ging met serieuze ups en downs. “Het grofste dat ik heb meegemaakt? Ik ben verkracht in een taxi in Spanje. Op bepaald moment was ik met een vriendin in Cordoba. Ik raakte haar en de weg naar ons hotelletje kwijt. Ik wist zelf de naam van het hotel niet meer. Die vent van de taxi bracht me naar een of ander veld waar ik zeker niet weg kon... Ik ben die verkrachting onmiddellijk gaan aangeven, maar de politie vond het niet belangrijk. Ook thuis werd de zaak weggewuifd. Ze wilden vooral niet dat het nieuws de ronde zou gaan doen. Ik heb er geen trauma aan overgehouden, ook al zei mijn moeder dat ik dat zelf had uitgelokt. Zo ging dat toen”, zucht Margriet.

In een wat atypische aflevering krijgt Margriet geen bezoek van een uitzonderlijke kennis, vriend of familielid. Wel van een reuzenschildpad, die haar overal volgt. Aan het einde van de aflevering blikt ze nog één keer vooruit. “Wat ze later over mij gaan vertellen? Dat ik die dikke madam was die tegen alle verwachtingen in een carrière en een kind heeft gemaakt.”

Die Huis, morgen om 20.40 uur op Eén.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de site www.zelfmoord1813.be.