VIDEO: maak kennis met de 4 nieuwe vrijgezellen op Temptation Island TDS

07 maart 2018

11u28

Bron: VIJF 0 TV De kampvuurbeelden hebben er vorige week stevig ingehakt. Gelukkig waren de vrijgezellen er om de partners op te vangen en te troosten. Morgen wordt de verleiding nog meer op de spits gedreven, want vier nieuwe, bloedmooie vrijgezellen doen hun intrede in de resorts. En dat zorgt voor een nieuwe groepsdynamiek. De jacht op de koppels gaat onverminderd voort.

Chloë (20) uit Leuven

Chloë is schoonheidsspecialiste, maar na haar uren vooral een speels, pittig feestbeest. Ze heeft zich ingeschreven omdat ze weleens van een feestje houdt, maar ook omdat ze de mannen wil redden uit hun - volgens haar - toch al spaak gelopen relaties. Chloë wil niet meteen in the picture staan, maar rustig de mannen leren kennen. Een nee heeft ze nog nooit gehoord.

Denise (20) uit Hoorn

Denise is een echte flapuit. Haar deelname aan Temptation Island begon aanvankelijk als een grap, maar Denise wil er ondertussen helemaal voor gaan. Je leeft immers maar één keer. Ze is een spontane en sociale party girl, en kan met momenten erg impulsief uit de hoek komen. Achter haar lieve snoetje schuilt immers een gevaarlijk beest eens ze haar zinnen op een man heeft gezet.

Laiolano (25) uit Rijkevorsel

Laiolao heeft Braziliaanse roots en werkt in de entertainmentsector als danser en vuurspuwer. Hij is van plan om ook op het eiland de vrouwen het vuur aan de schenen te leggen. Zijn troeven: een gespierd lichaam, mooie ogen en lekkere dans- en kookkunsten. Door zijn job als entertainer, beschouwt hij zichzelf als professioneel verleider. Vrouwen in een relatie zijn zijn grootste uitdaging.

Kevin (25) uit Heerhugowaard

Kevin is personal trainer. Hij is een rustig persoon met een luisterend oor, houdt van romantiek en is artistiek ingesteld. Om zijn leven wat spannender te maken, gaat Kevin graag op zoek naar extra uitdagingen. Hij is zelf ooit bedrogen geweest en had het liever te weten gekomen via Temptation Island. Gelukkig gelooft Kevin niet in monogamie.

Maak kennis met Laiolano, Denise, Kevin en Chloë.

"Ik doe mee aan Temptation omdat ik niet in monogamie geloof"

Laiolano, Denise, Kevin en Chloë hebben elk hun eigen redenen om deel te nemen aan Temptation Island.

"Het is niet relatieveilig meer op dit eiland"

Het gaat er heet aan toe in een nieuwe aflevering van Temptation Island, donderdag om 21u35 op VIJF.