Luk Alloo wil Jill Peeters boeket bloemen geven, maar daar is zij niet blij mee

06 maart 2018

17u15

Bron: VTM 0

Jill Peeters doe je in de winter geen plezier met verse bloemen. Dat ondervindt Luk Alloo op de markt als hij haar bloemen aanbiedt. “Soms gebeurt het dat ik bloemen krijg na een lezing over ecologie en duurzaamheid. Dat heb ik echt niet graag", zegt de weervrouw. "Mijn verhaal klopt niet dan, bloemen worden meestal geteeld in serres die verwarmd en verlicht moeten worden. Daar gaat veel energie verloren.”