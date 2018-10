VIDEO. Loopt dit experiment van Staf en Mathias Coppens wel goed af? TDS

18 oktober 2018

16u53

Bron: VTM 0

Zelf een duikboot maken. Het stond al lang op het verlanglijstje van Staf en Mathias. Maar vanavond is het eindelijk zover. In aflevering 7 beginnen ze er aan. Maar al snel merken ze dat er meer bij te kijken komt dat het dichtlassen en hermetisch afsluiten van twee oude badkuipen. Staf doet diep onder water een proef rond luchtdruk, en dan is er plots een knal. Mathias weet niet wat er beneden met zijn broer is gebeurd, en maakt zich terecht ongerust.