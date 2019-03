VIDEO. Laatste Blind Auditions van ‘The Voice’ gaan vanavond door, tijd voor een throwback MVO

22 maart 2019

13u08 0 TV Vanavond is ‘The Voice van Vlaanderen’ toe aan de laatste Blind Auditions. Tijd voor een throwback naar de meest memorabele audities van de voorbije 5 seizoenen. Wie herinnert zich deze straffe talenten nog?

Bonni Van Ounsen - The Man Who Can’t Be Moved

Twee seizoenen geleden kwam Bonni met een bang hartje en de nodige zenuwen het podium op voor zijn auditie op The Man Who Can’t Be Moved. Hij wist meteen de hele studio én de vier coaches te bekoren met zijn fragiele stem.

Axelle Aerts - It’s A Man’s World

In het allereerste seizoen van The Voice verbaasde de toen 18-jarige Axelle Aerts de vier coaches vanaf de eerste seconde met haar Christina Aguilera sound. Ze bracht een powerversie van It’s A Man’s World.

Sigi Hendrix - Brother

In 2016 waagde Sigi Hendrix voor de tweede keer zijn kans in The Voice. Met succes deze keer. Hij wist de coaches te overtuigen met Brother van Matt Corby. Geen toevallige keuze, want ook Sigi’s broer Sepp waagde zijn kans.

Sepp Hendrix - Kiss From a Rose

Net zoals zijn broer Sigi waagde ook Sepp Hendrix zijn kans in het vierde seizoen van The Voice van Vlaanderen. “We doen allebei mee, dus dubbel zo veel kans dat de coaches afdrukken”, klonk het toe. Sepp overtuigde de 4 coaches met zijn versie van Kiss From A Rose van Seal.

Matthijs Van Staen - Blower’s Daughter

In het tweede seizoen van The Voice wist Matthijs Van Staen een gevoelige snaar te raken bij coaches Koen Wauters, Natalia, Alex Callier en Jasper Steverlinck. Zijn versie van Blower’s Daughter van Damien Rice ging door merg en been.

‘The Voice van Vlaanderen’: laatste Blind Auditions vanavond om 20.40 bij VTM.