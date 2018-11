VIDEO. Kyle uit ‘The Voice Kids’ krijgt de steun van ex-winnares én beste vriendin Katarina: "Iedereen wil plots met je bevriend zijn, dat is gevaarlijk" Veerle Van de Wal

16 november 2018

00u00 0 TV Nog een week en we weten wie 'The Voice Kids' wint. In de halve finale moet Kyle Sakwe (14) vanavond zijn mannetje staan in Team Laura Tesoro. De Stromae-lookalike, de enige overblijvende jongen van zijn team, heeft alvast een prominente fan: Katarina, de winnares van vorig jaar. "We kennen elkaar al sinds de lagere school."

Kyle Sakwe viel tijdens de blind auditions op met zijn Stromae-look, maar het was alleen Laura Tesoro die gecharmeerd was door zijn stem en hem een plaats in haar team bezorgde. Met Katarina Pohlodkova, winnares van 'The Voice Kids 2017', als beste vriendin heeft hij wel een extra coach. Kyle en Katarina volgen samen de musicalrichting in het tweede middelbaar aan het Muda Atheneum voor Podiumkunsten in Evergem. Vlak voor de halve finale geeft Katarina haar maatje nog enkele goeie tips. "Josje (Huisman, haar coach in 'The Voice Kids 2017', red.) heeft mij geleerd om op jezelf te vertrouwen en rustig te blijven", zegt ze. "Veel stemoefeningen doen en wat honing voor het zingen kan ook helpen. Maar ik geloof sowieso dat Kyle het ver zal schoppen. Hij is een echt podiumbeest en kan heel hoog zingen, wat uitzonderlijk is voor een jongen."

Allebei gepest

"Jammer genoeg heb ik veel last van zenuwen", zegt Kyle. "Laura heeft me gezegd dat ik soms te onzeker ben. Maar mijn pluspunt is inderdaad dat ik kan zingen en dansen tegelijk. Zo heb ik vorig jaar meegespeeld in de Ketnet-musical 'Unidamu'. Eerder heb ik ook al gefigureerd in de videoclip 'Ave Cesaria' van m'n grote voorbeeld Stromae. We moesten doen alsof we zijn familie waren, op een groot feest. Ik ben toen met Stromae op de foto gegaan, maar ik durfde hem niets te vragen (lacht)." Katarina beaamt: "Kyle draagt al van kinds af aan graag hemdjes en noemde zichzelf Stromae."

Nog iets wat hen verbindt: op de lagere school werden Kyle en Katarina allebei gepest. "Blijkbaar mag een jongen niet zingen en dansen. Maar ik zette dan een grote mond op", lacht Kyle. "Ik kreeg te horen dat ik te veel zou stoefen, maar toen ik won, was iedereen plots vriendelijk", zegt Katarina. "Hier op de kunstschool werden we gelukkig meteen aanvaard zoals we zijn. Er is geen jaloezie."

Te jong voor een lief

Waar moet Kyle rekening mee houden, mocht hij volgende week 'The Voice Kids' winnen?"De eerste maanden zijn heel hectisch met veel optredens", zegt Katarina. "Ik had dus wel nood aan een pauze, maar het kriebelt weer om op te treden, nu mijn eerste single 'The girl that let you go' uit is. In het begin was het wennen om herkend te worden en handtekeningen uit te delen. De fans verwachten ook dat je hun berichten beantwoordt, maar ik antwoord meestal enkel met een beleefde dankjewel. Ik hoop dat Kyle voorzichtig is in het sluiten van nieuwe vriendschappen. Net na 'The Voice Kids' wilden sommigen beste vrienden met me zijn, maar na een paar maanden was het nieuwe eraf."

Kyle zegt ook dat hij anders bekeken wordt sinds hij op tv komt. "Leerlingen die normaal niet met me spreken, kwamen plots naar me toe na de blind auditions. Soms was dat een beetje fake, maar meestal worden we normaal behandeld. Ik voel me ook helemaal niet speciaal."

Of ze ook extra aandacht krijgen van verliefde jongens en meisjes? Kyle: "Ik heb nog geen vreemde voorstellen gekregen (lacht)." "Ik krijg soms wel de vraag van jongens om samen iets te doen, maar liever niet", zegt Katarina. Meestal willen ze dat gewoon omdat ze graag met een BV samen willen zijn. We voelen ons sowieso nog te jong voor een lief."

'The Voice Kids', vanavond om 20.40 uur op VTM.