VIDEO: kunnen de Steracteurs de Clouseau-hits raden? TDS

17u08

Bron: Kameraki 0

De Steracteurs zongen tijdens 'Steracteur Sterartiest' gisterenavond elk een liedje van Clouseau op het grote podium. Bovendien raakte net bekend dat het album 'Best Of 'CLOUSEAU30' platina heeft behaald. Hoog tijd dus om eens te polsen: hoe is de kennis van de steracteurs over nummers van Koen en Kris? Herkennen zij alle hits? Ook als de tekst in het Engels is?

HLN