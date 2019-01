VIDEO. 'Komen Eten'-kandidaat heeft wel zéér mysterieus beroep TDS

08 januari 2019

10u44

Bron: VIER 0

Deze week is Stef ongetwijfeld de opvallendste deelnemer in Komen Eten. Stef is samen met zijn partner immers medium. En je kan zelfs gewoon via de telefoon gebruik maken van Stefs spirituele vaardigheden.