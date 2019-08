VIDEO. Julie Vermeire start met repetities voor 'Dancing With The Stars' IDR

00u00 0 TV Voor de nieuwe 'F.C. De Kampioenen'-film waagde Julie Vermeire (21) zich - als meisje van de Pussycat - al aan enkele zwoele danspasjes. Dit najaar staan echter de rumba en de tango op het programma, want de dochter van Jacques Vermeire en Eva Pauwels maakt haar opwachting in het tweede seizoen van 'Dancing With The Stars' op VIER en startte gisteren met de repetities.

Hoewel Julie tot haar zestiende dansles volgde, blijkt het niveau van 'Dancing With The Stars' een heel stuk hoger te liggen dan wat de goedlachse blondine tot nu toe gewend was. "Er komt heel veel techniek bij kijken", zegt ze. "Ik besefte op voorhand wel dat het intensief zou zijn, maar ik heb toch al serieus gezweet vandaag. Ik moet er echt wel mijn hoofd bij houden, want het is best ingewikkeld. (lacht)"

Italiaan met ervaring

Gelukkig kan Julie rekenen op de hulp van haar danspartner Pasquale. Na het vertrek van Rob, die vorig jaar met Sien Eggers danste, werd de 30-jarige Italiaan gevraagd om de professionele cast te vervolledigen. Een straffe aanwinst, want Pasquale verdiende eerder al z'n sporen bij het Britse dansprogramma 'Strictly Come Dancing' en de spektakelshow 'Burn The Floor'. "Of Julie nu stress moet hebben? Nee, absoluut niet", lacht hij. "Ik ben onder de indruk van haar. Ze is gemotiveerd, gepassioneerd en positief ingesteld. Ja, het klikt op de dansvloer."

Als er één man is die - naast Pasquale - nu al steevast gelooft in een goede afloop, dan is het Julies papa Jacques wel. "Ik hoop dat ze ver zal geraken", vertelt hij deze week in 'Dag Allemaal'. "Als Julie ergens voor gaat, smijt ze zich volledig. Niet omdat ze per se de beste wil zijn, maar omdat het een passie is.”