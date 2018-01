VIDEO: jonge Milo neemt 'breakdancen' wel héél letterlijk in laatste 'Spoed 24/7' TDS

29 januari 2018

17u24

Bron: VRT 0

In de laatste aflevering van dit seizoen van Spoed 24/7 volgen we opnieuw enkele patiënten in UZ Leuven. De 10-jarige Milo heeft veel hobby's, en dat gaat al eens fout. Twee jaar geleden brak hij zijn elleboog. Vandaag probeerde hij zijn breakdance-moves op de trampoline en zakte daarbij door diezelfde elleboog.

‘Spoed 24/7’, vanavond om 20.40 uur op EEN.