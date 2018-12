VIDEO. Jeroom hakt op hilarische wijze bekende Nederlanders in de pan TDS

28 december 2018

10u40

Bron: Comedy Central NL 0

Jeroom bewijst het iedereen jaar weer in ‘De Slimste Mens ter Wereld’: hij zit niet om een spraakmakende grap verlegen. En nu maken ze ook in Nederland kennis met zijn hilarische uitspraken: tijdens ‘The Roast of Johnny de Mol’, een populaire show waar sterren er flink van langs krijgen van bekende collega’s, spaarde Jeroom de bekende Nederlanders niet.