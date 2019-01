VIDEO. Janine Bischops zingt Nederlandse klassieker in nieuwe Ketnetreeks KD

13 januari 2019

10u14

Vandaag werd de eerste aflevering van de nieuwe muzikale fictiereeks #LikeMe uitgezonden op Ketnet. Janine Bischops zong (77) een bewerking van "Ik ben blij dat ik je niet vergeten ben", een nummer van de Amsterdamse kleinkunstenaar Joost Nuissl.

In de eerste aflevering, #NEWLIFE gaat Caro voor het eerst naar een nieuwe school, nadat ze met haar ouders verhuisd is naar Antwerpen. Het gezin trekt in bij Caro’s oma, een rol die vertolkt wordt door niemand minder dan Janine Bischops. Janine, die voor de gelegenheid een wit kapsel aangemeten kreeg, zong de pannen van het dak. “Als ik in de ogen van mijn Caro keek had ik het gevoel dat ik het eeuwig, vol liefde voor mijn kleinkind, moest blijven zingen”, zegt de actrice.

#LikeMe is elke zondag te zien op Ketnet omstreeks 8.55 uur.