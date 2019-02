VIDEO. Huwelijk in ‘Blind Getrouwd Australië’ loopt meteen fout: bruid maakt nieuwe man belachelijk voor alle gasten TDS

04 februari 2019

10u20

Bron: Channel 9 0 TV Net als bij ons is ook de Australische versie van ‘Blind Getrouwd’, ‘Married at first sight’, aan zijn nieuwste seizoen begonnen. En net zoals in ons land is het format ook daar een kijkcijferkanon. Maar misschien niet om dezelfde reden, zo blijkt. De eerste aflevering leverde deze week immers al meteen ongeziene televisie op.

Het concept van ‘Blind Getrouwd’ moeten we je wellicht niet meer uitleggen. Twee wildvreemden die gematcht worden en met elkaar in het huwelijksbootje stappen, ook Australië smult ervan. Al is de liefde tussen deelnemers Ning (33) en ‘haar’ Mark (41) voorlopig nog nergens te bespeuren. Wel integendeel...

Toen Ning naar haar kersverse echtgenoot begon te wandelen, wist ze immers meteen dat de experten de bal hadden misgeslagen. De bruid met Aziatische roots barstte meteen in tranen uit, en had de grootste moeite om Mark een blik te gunnen, laat staan hem in de ogen te kijken. Wanneer ze elkaar ontmoeten aan het altaar, maakt zij hem vervolgens pijnlijk duidelijk dat Mark niet haar type is. “Ik ben hier enkel voor het eten en de drank. Ik ben hier niet om jou te ontmoeten en niet om te trouwen”, klonk het onomwonden. Ze deed er ook nog een schepje bovenop: “Ik wou de wagen omdraaien, maar de limousine was te groot.”

In schok

Tijdens het avondfeest nuanceerde Ning voor de camera’s haar reactie. Ze vertelde dat ze in shock was toen ze de man zag staan. “Het enige waar ik aan kon denken was dat ik hem niet kan blokkeren, zoals op de sociale media. Want dat is wat ik doe: ik blokkeer zo’n mensen uit mijn leven. En weet je, ik was ook doodnerveus en het was daar amper 12 graden”.

Mark stelde zich echter mild op, en kon haar gedrag verdedigen. “Ning heeft al haar leven iedereen op de eerste plaats gezet. Hoe meer ik haar leer kennen, hoe meer ik haar groot hart zie. En dat was misschien niet te merken tijdens ons huwelijksfeest. Maar in alle eerlijkheid: er waren enorm veel zenuwen. Ze probeerde gewoon met humor de situatie wat te verdoezelen. Al was ik toch wel bezorgd dat ze niet had doorgezet.”

De kans dat hun huwelijk zal slagen, lijkt overigens erg klein. Daags na de eerste aflevering werd bruid Ning immers al door de verschillende kijkers op allerlei Australische datingsites gespot.