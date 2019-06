VIDEO. Hoog bezoek bij 'Thuis': ‘Buren’-acteurs komen kijkje nemen op de set HL

13 juni 2019

00u00 0 TV Hoog bezoek gisteren in de tv-studio's van 'Thuis' in Leuven. Moora Vander Veken (Olivia), Jeroen Lenaerts (Tim) en Raf Jansen (Dieter) ontvingen er met plezier Stefan Dennis (60) en Rebekah Elmaloglou (44), beter bekend als Paul Robinson en Terese Willis uit 'Buren'.

De twee Australische acteurs hadden zichzelf uitgenodigd, maar waren erg welkom. De voorbije dagen verbleven ze in Londen voor opnames en gastoptredens in tv-shows, maar in hun schema zat er ook een snipperdag. Die wilden ze absoluut in België doorbrengen, want hier waren ze nog nooit geweest.

"Wij kenden 'Thuis' niet, want die reeks kunnen we in Australië niet volgen", zei Stefan, toen hij de Leuvense studio's betrad. "Maar we waren wel benieuwd naar hoe jullie hier al 24 jaar werken. Het komt hier trouwens heel vertrouwd over. De belichting is zelfs precies dezelfde als bij ons." In het decor van Rosa en Steven begonnen de vijf acteurs zelfs spontaan een scène te improviseren.

Na afloop kregen de 'Buren' nog een geschenkmand - met het 'Thuis'-bier Slurfke - mee en ging het gezelschap in het centrum van Leuven mosselen met friet eten.