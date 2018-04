VIDEO: hoe moet je nu gaan plassen in een F-16? TDS

17 april 2018

14u16

Bron: VTM 25

Hoe moet een F-16-piloot die soms uren in de lucht hangt plassen op vijf kilometer hoogte in een veel te krappe cockpit? Vandaag lichten een paar piloten alvast een tipje van hun (s)luier in de laatste aflevering van het VTM NIEUWS-programma ‘F-16’, vanavond om 21u40 op VTM.